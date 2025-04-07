На Оби и Иртыше начался ледоход
Главные реки Западной Сибири в своём верхнем течении начали избавляться от ледового покрова. Как сообщают гидрологи, явления ледохода в этом году проходят раньше, чем в прошлом — это объясняется более ранним потеплением как в Алтайском крае, так и в Казахстане.
На Оби голова ледохода начала движение в Кожевниковском районе Томской области, о подвижках на реке рассказали в соцсетях жители Барнаула.
«Голова ледохода находится на территории Томской области в трех километрах ниже населенного пункта Вороново Кожевниковского района», — сообщили в субботу, 5 апреля, в Томском ГУ МЧС. На следующий день Обь начала вскрываться и в Томске, но процесс остановился чуть ниже Коммунального моста.
Вечером в воскресенье, 6 апреля, жители Барнаула опубликовали видео с движущимся по Оби льдом в районе барнаульского речного вокзала.
В ночь на понедельник, 7 апреля, голова ледохода на Оби продвинулась до райцентра Кожевниково — об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
В Омске зафиксировано начало движения льда на реке Иртыш. Пару дней назад ледоход прошел в пределах Павлодара и Черлака, где река уже полностью освободилась ото льда. Эксперты отмечают — в этом году ледоход начался раньше, чем в предыдущем. Обычно это событие наблюдалось ближе к концу апреля.
В Тюменской области реки уже открыты. Значительно за минувшие сутки вырос уровень воды в реке Ишим в черте города Ишим — на 26 сантиметров и достиг отметки 513 см. Также существенно подросла река в Абатском и Викуловском районах — на 28 см (592 сантиметра) и 30 см (536 сантиметров) соответственно. Напомним, в прошлом году наводнение, вызванное сильнейшим паводком, едва не смыло федеральную автодорогу Екатеринбург — Омск у села Абатское.