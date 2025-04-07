В Ханты-Мансийске отметили Вороний день
7 апреля коренные малочисленные народы Севера отмечают традиционный праздник «Вороний день». В календаре народов ханты и манси Вороний день связан с переходом на новый годовой цикл, обозначающий границу между зимой и летом. Это один из самых почитаемых праздников обско-угорских народов.
В этот день в Ханты-Мансийске на сцене этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» артисты театра обско-угорских народов «Солнце» показали замечательное представление о вороне, характеризующее её, как вестницу жизни, покровительницу женщин и детей, первую птицу, которая прилетает на Север. Она начинает вить гнезда и громко каркать, зовя весну и пробуждая природу. С Вороньим праздником связаны различные приметы и гадания – какими будут весна, погода, улов рыбы и урожай ягод.
На праздник поприветствовать ворону и весну собрались жители и гости города Ханты-Мансийска. Здесь можно было найти много интересного, специально для детей работала познавательная площадка «Новая жизнь», на которой можно было пополнить свой багаж знаний. На поляне около большого лабаза все присутствующие могли поучаствовать в бодрящей этноразминке «Вурнга-вурнга». Настоящие охотники и богатыри проверили свою меткость в этнотире «Меткий стрелок».
Также многие поучаствовали в мастер-классах по изготовлению вороньих гнезд, игрушки «Ворона на палочке» или браслетика «Крылья», проверили свою силу в перетягивании каната, в бою с мешками, играли в спокойные игры – ребусы, загадки, пазлы.
На сцене и дети, и взрослые читали стихи, пели песни на хантыйском, мансийском и русском языках, и за это получали сладкий подарок. Желающие могли сфотографироваться в специальных фотозонах. Участники всех этих площадок получали жетончики, которые затем обменивали их на призы.
По завершении гостей ожидал ароматный чай с карамелью, сушками и вкусным традиционным хлебом, испеченным по особому рецепту.
О том, как этот праздник отмечали в музее в начале 1990-х годов, нам рассказала преподаватель технолого-педагогического колледжа г. Ханты-Мансийска Альбина Романовна Станиславец. Она была свидетелем самого первого праздника «Вороний день» в музее, тогда студенты педагогического училища вместе с сотрудниками музея проводили Вороний день. Она поделилась воспоминаниями:
– Это было 33 года назад. Тогда у нас в училище работала Маина Афанасьевна Лапина, она преподавала курс «Песенно-танцевальное искусство». Они со студентами разучивали песни на хантыйском и мансийском языках и пели на празднике. Также у нас был хореографический ансамбль. Студенты под руководством Владимира Васильевича Кобрика исполняли национальные танцы. Другие преподаватели музыкального отделения со студентами готовили выступления на музыкальном инструменте сангквылтапе. Здесь на горе разводили костер, варили уху, накрывали на стол, и так все вместе мы отмечали этот праздник, так было несколько лет. Потом, когда праздник приобрел большую популярность, стало хорошее финансирование, его стали отмечать по округу на разных территориях, и так этот праздник и возродился.
Надежда Рагимова