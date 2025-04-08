Апрель – месяц вороны
В древних календарях обских угров апрель называли Вурна хатл (у хантов) или Уринэква хотал (у манси) – Вороний день (праздник). Ворона для коренных народов Югры – священная птица, которая прилетает на Север самой первой и предвещает наступление весны. Для народа ханты и манси её возвращение – начало нового годового цикла. Считается, что она – вестник жизни и покровительница материнства.
Шестого апреля сотрудниками Игримского Центра ремёсел и Игримского Культурного Досугового Центра, при содействии социальных партнёров состоялось праздничное мероприятие, посвящённое приходу Весны – Вороний день. С участием творческих коллективов посёлка было подготовлено концертно-театрализованное представление.
Представитель администрации Елена Валерьевна Котовщикова и директор МБУ ДО «Игримский центр творчества» Юлия Валерьевна Гайсина выступили с приветственным словом и поздравили жителей с приходом долгожданной Весны. Вместе с ведущими Галиной Николаевной Вынгилевой и Анастасией Игоревной Шаровой учащиеся Игримского Центра творчества встретили весну в атмосфере яркого и самобытного праздника. Коллектив творческого объединения «Северянка» показали присутствующим сказку "Кукушка".
Для гостей были подготовлены и проведены традиционные игры народов Севера. Чтобы не замёрзнуть, ребята соревновались в играх «Прыжки в мешках», «Не сойди с бруска», «Перетягивание палки». Педагог Татьяна Васильевна Сайнахова в образе Вороны пригласила ребят отыскать гнезда на территории. Считалось, кто больше найдёт гнёзд, у того год удачным будет.
Педагог Зоя Алексеевна Мелентьева рассказала о древнем обычае – завязывании ленточки на берёзу, так как она является чистым деревом. Ребята загадали желание и повязали яркие ленточки.
Мастерицы Игрима при содействии «Центра ремёсел» подготовили выставку-продажу декоративно-прикладного творчества. А так же по традиции всех ждала вкусная, наваристая уха, «шулюм» из утки и ароматный травяной чай.
Праздничное мероприятие завершилась сладким чаем с сушками и баранками на свежем воздухе.
Галина Вынгилева, Игрим