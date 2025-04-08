31 тысяча югорчан получит в апреле увеличенные пенсии
С 1 апреля текущего года Социальный фонд проиндексировал пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
Повышение затронуло свыше 31 тысяч пенсионеров Югры, среди которых более 29 тысяч получателей социальной пенсии (большинству пенсионеров она выплачивается в связи с инвалидностью и потерей кормильца).
«Вместе с социальными проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, космонавтов и летчиков-испытателей, а также некоторых других граждан», — рассказала заместитель управляющего Отделения СФР по Югре Ольга Галюк.
По данным ведомства, средний размер социальной пенсии вырос до 21 421 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам с учетом районного коэффициента 1,5 составила 31 766,39 рублей, социальная пенсия инвалидам первой группы — 26 472,36 рублей.
Отметим, что социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. К ним относятся дети с инвалидностью, граждане с инвалидностью (в том числе с детства), лица, потерявшие кормильца, круглые сироты и другие.
В Отделении Социального фонда России по Югре сообщают, что выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, выросли до 31 241,42 рублей. Пенсия граждан с инвалидностью вследствие военной травмы, также получающих две пенсии, увеличена до 27 647,80 рублей.
Среди югорчан свыше 1 тысячи получателей государственного пенсионного обеспечения. Государственные пенсии получают военнослужащие, члены их семей, а также участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» и другие.
Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.
Если у вас возникли вопросы по назначенным выплатам — вы можете получить консультацию специалистов Отделения СФР по Югре, обратившись в Единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (круглосуточно).
Вся актуальная информация — в официальных аккаунтах Отделения Социального фонда России по Югре.