Югра принимает чемпионат СК РФ по лыжным гонкам
В столице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пройдет чемпионат Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования состоятся в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 10 и 11 апреля.
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, сборные команды семи федеральных округов и новых регионов России, команда центрального аппарата ведомства примут участие в мужских и женских забегах на 10 и 5 километров, а также в смешанной эстафете свободным стилем.
За медали будут бороться более ста спортсменов из 42 субъектов России.
Соревнования СК РФ по лыжным гонкам всероссийского уровня в Ханты-Мансийске пройдут уже второй раз и это не случайно — Югра имеет не только огромный опыт проведения спортивных мероприятий, но и подходящие технические и климатические условия для организации зимних видов спорта.
Отметим, в минувшие выходные сотрудники следственного управления СКР по Югре приняли участие в Югорском лыжном марафоне. На старт вышли старший инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению Дарья Касанова и ветеран органов следствия полковник юстиции Сергей Ефанов.
Приглашаем жителей и гостей Ханты-Мансийска поддержать участников чемпионата СКР.
10 апреля в 10:00 в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко состоится торжественная церемония открытия, а с 11:00 до 12:00 пройдут женские и мужские масс-старты, где участники будут бороться за победу в личном первенстве.
11 апреля в 10:30 состоятся смешанная эстафета свободным стилем и соревнования по лыжным гонкам для кадет подшефной следственному управлению «Кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича».