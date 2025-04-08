Писательницы Югры представили округ в межрегиональном проекте «Культурное сотрудничество»
Проект объединил три соседних региона: Югру, Ямал и Тюменскую область. В Ноябрьске прошел Окружной фестиваль ямальской книги.
Югру на фестивале представляли Алла Иштимирова-Посохова – автор проектов, направленных на сохранение и популяризацию культуры и языков обских угров, поэт, член Союза театральных деятелей РФ и Елена Аушева – писатель, поэт и сотрудница Окружной библиотеки (Ханты-Мансийск). Подробности сообщает департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Югорчанки поделились историей рождения своих книг. Алла Иштимирова-Посохова презентовала свои произведения «Загляни в свою ладонь», «В языках огня», «Я – Луна. Я – Солнце», а также рассказала об участии в литературно-краеведческом проекте «Родным посвящается». Поучаствовала в работе литературной мастерской Майи Кучерской, посвящённой созданию захватывающего сюжета, и прочла свои стихотворения на музыкально-поэтическом экспромте «Город мечты».
На дискуссионной площадке «Развитие ямальской литературы» Елена Аушева познакомила участников фестиваля с издательскими проектами Государственной библиотеки Югры: сборником произведений начинающих авторов «Молодой Эринтур» и сборником произведений финно-угорских писателей «Мое слово, мой язык», передала книги Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа, а школьной библиотеке подарила свою сказочную повесть «Лурик – лунный кот».
Елена Аушева представила библиотекарям Ямала опыт работы с литературно одаренной молодежью в литературной студии «Чистый лист», которая проводится в ходе реализации проекта «Гений места».