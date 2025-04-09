В Тюмени стартовала акция «Георгиевская лента»
В Тюмени стартовала патриотическая акция «Георгиевская лента». Организатором мероприятия стала «Молодая Гвардия». Открытие прошло на Цветном бульваре и впервые началось с масштабного шествия с 20-метровой Георгиевской лентой.
В акции приняли участие активисты «Молодой Гвардии», школьники, а также неравнодушные жители города. Участники шествия подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи традиций молодому поколению.
За весь период проведения акции планируется раздать более 20 тысяч Георгиевских лент жителям и гостям города. Также акция пройдет в международном аэропорту Рощино совместно с Тюменской таможней, чтобы каждый прибывший пассажир смог принять участие в этой акции .
«Акция «Георгиевская лента»для нас – это символ памяти и уважения к подвигу наших предков. Мы хотим напомнить всем жителям и гостям города о важности сохранения исторической правды, о героизме тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Мы рады видеть, как много людей, особенно молодежи, принимают участие в акции. Это говорит о том, что память жива. Мы благодарим всех участников и приглашаем присоединиться к нашей акции на одной из площадок в городе. Вместе мы сохраняем нашу историю!» - сказала замруководителя «Молодой Гвардии» Тюменской области Ангелина Лупушор.
Акция «Георгиевская лента» пройдет по следующим адресам:
1)Цветной Бульвар, 08.04.2025, 14:00
2)Пешеходный бульвар Дзержинского, 10.04.2025, 15:00
3)ТРЦ «Гудвин», 14.04.2025, 15:00
4)ТРЦ «Кристалл», 16.04.2025, 15:00
5)ТРЦ «Вояж», 18.04.2025, 15:00
6)Пешеходный бульвар Дзержинского, 19.04.2025, 14:00
7)Сквер Комсомольский, 21.04.2025, 15:00
8)Площадь Памяти, 23.04.2025, 15:00
9)Площадь 400-летия Тюмени, 25.04.2025, 15:00
10) Цветной Бульвар, 28.04.2025, 15:00
11) Набережная города Тюмени, 30.04.2025, 13:00
12) ТРЦ «Гудвин», 05.05.2025, 15:00
13) Площадь 400-летия Тюмени, 08.05.2025, 15:00
14) Площадь Памяти, 09.05.2025, 18:00
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"