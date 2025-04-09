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Для слабовидящих

В Ханты-Мансийске на Вороний день соберутся лучшие фольклорные коллективы Югры

09.04.2025

12 апреля в 12 часов состоится торжественное открытие праздника обских угров «Вороний день».

В Ханты-Мансийск приедут лучшие фольклорные коллективы Югры и представят уникальную культуру коренных малочисленных народов Севера.

Насыщенная праздничная программа включает дефиле победителей Окружного конкурса на лучший костюм Вороны, тематические мастер-классы, спортивные состязания и многое другое.

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, парк имени Бориса Лосева.

Программа мероприятия:  clck.ru/3KGPjH

                                                                     

09.04.2025

09.04.2025