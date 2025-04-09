В Ханты-Мансийске на Вороний день соберутся лучшие фольклорные коллективы Югры
12 апреля в 12 часов состоится торжественное открытие праздника обских угров «Вороний день».
В Ханты-Мансийск приедут лучшие фольклорные коллективы Югры и представят уникальную культуру коренных малочисленных народов Севера.
Насыщенная праздничная программа включает дефиле победителей Окружного конкурса на лучший костюм Вороны, тематические мастер-классы, спортивные состязания и многое другое.
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, парк имени Бориса Лосева.
Программа мероприятия: clck.ru/3KGPjH