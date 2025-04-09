Полезная встреча с планами на будущее
В уютных стенах Сосьвинской школы состоялась уникальная творческая встреча, собравшая под одной крышей мастериц из Саранпауля и Сосьвы. Инициатором этого замечательного события стала Евгения Вьюткина, специалист по жанрам творчества Центра ремесел Югры.
В ходе встречи участницы погрузились в мир традиционного ремесла, изучая, как правильно подбирать цвета, какие ткани лучше подходят для мелких изделий и как выделывать шкуру с ног оленя.
С самого начала занятия были насыщенными и интересными. Мастерицы обменивались опытом, обсуждая, и вспоминая, как выделывали шкуры их мамы и бабушки. Несмотря на трудности с погодными условиями и состояние дорог, которые могли бы стать серьезным препятствием, мастерицы настроились на продуктивную работу. Время было ограничено, но это не помешало им сшить двух уникальных меховых кукол — мужчину-оленевода и женщину. Каждая деталь была выполнена с любовью и вниманием, что делает изделия поистине уникальными.
Некоторые участницы не успели полностью закончить свои куклы, но каждая из них унесла домой четкое понимание того, как продолжить работу. В процессе обсуждения дальнейших шагов по завершению изделий возникло множество идей. Эта встреча стала не только возможностью научиться новым навыкам, но и укрепить связи между мастерами.
«Сегодня у нас состоялась творческая встреча в поселке Сосьва. Мы, мастерицы Саранпауля и Сосьвы, встретились для того, чтобы обменяться опытом, наметить дальнейшие планы и, конечно же, поработать, ведь мы мастерицы и без этого не можем обойтись. Мы изготовили двух меховых кукол: куклу оленевода-мужчину и куклу женщину из меха. Времени у нас было немного, и погода слегка подвела — дорога была не очень хорошей, поэтому мы задержались в пути. Данная встреча состоялась в рамках этнографической экспедиции Центра ремесел города Ханты-Мансийска. Мы также посетили Сосьвинский этнографический парк — музей под открытым небом. Мы посмотрели экспозиции, нам провели увлекательную экскурсию, и мы сфотографировали изделия. Наша встреча была быстрой, но в то же время очень плодотворной и прошла позитивно. Мы составили план мероприятий на следующий год, включая идеи, которые могли бы быть полезны для детей. Также мы пригласили мастериц на семинар в Мань Ускве, который состоится летом, и обсудили все нюансы подготовки к этому мероприятию. Поездка была очень продуктивной: мы скроили изделия, почти завершили их изготовление, обсудили все нюансы создания кукол и правила, которые нельзя нарушать при работе. Мы также поговорили о реестре мастеров, который сейчас формируется в нашем округе, и обсудили вопросы самозанятости», рассказывает Евгения Вьюткина, специалист по жанрам творчества Центра ремесел города Ханты-Мансийска
В рамках этнографической экспедиции Центра ремесел участницы также посетили Сосьвинский этнографический парк — музей под открытым небом «Найотыр Маа». Светлана Немкова, заведующая музея, провела интересную экскурсию, во время которой участницы смогли ознакомиться с экспозициями и запечатлеть на фото изделия местных мастеров. Это позволило им не только углубить свои знания о традиционных ремеслах, но и вдохновиться новыми идеями для своих будущих работ.
«Я очень рада, что к нам приехали мастерицы из Саранпауля, несмотря на погоду. Хотелось бы, чтобы наша встреча длилась дольше. Мне очень интересно увидеть совместный результат. Ранее я занималась рукоделием, изготавливала изделия из меха и ровдуги, и мне приятно, что мы возвращаем традиции. Плюс к этому — общение и возможность учиться друг у друга. Я была и в Мань Ускве, шила мелкие изделия из ткани и ровдуги. Очень хорошо, что Евгения организует такие поездки. Во-первых, это встречи и знакомства — мы практически все друг друга хорошо знаем. Во-вторых, такие встречи оставляют приятные воспоминания и создают историю. И, в-третьих, конечно, это большая взаимопомощь и поддержка.
Моя мама работала в сувенирном цехе, и я часто приходила к ней после школы. Рабочий день у мамы заканчивался примерно в 9 вечера, и поэтому после занятий я приходила к ней не просто так, а училась выделывать камус и шить чижи. После окончания школы я устроилась работать в сувенирный цех. Я от всей души благодарна своей маме за то, что она меня всему научила. С теплотой вспоминаю Александру Егоровну Рокину, которая многому нас научила, особенно в работе с мехом. Благодаря таким людям, как моя мама и Александра Егоровна, я не сижу, сложа руки — мои руки всегда заняты чем-то. Мне нравится шить, вязать и плести. И, конечно, я передаю свой опыт дочери, учу её своим навыкам. И каждую пятницу мы собираемся в музее, встречаемся и шьем из сукна и ткани. Мне нравится, что женщины с огромным удовольствием приходят заниматься рукоделием. Помимо рукоделия, мы вспоминаем сказки и мифы, делимся своими жизненными историями. Огромное спасибо Евгении Валерьевне за организацию этой встречи — было очень радостно встретиться со всеми», благодарит Людмила Таратова, мастерица из Сосьвы.
Творческая встреча в Сосьве стала важным событием для местных мастеров, позволив им обменяться опытом и найти новые источники вдохновения. Участницы унесли с собой не только навыки и знания, но и теплые воспоминания о совместной работе, что делает такие встречи особенно ценными в мире традиционного ремесла.