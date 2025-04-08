Праздник весны и детства
7 апреля в живописной деревне Щекурья состоялось торжественное празднование национального праздника коренных народов Севера — «Вороний день» (Уринэква хотал). Это событие собрало множество жителей деревни и гостей из Саранпауля, которые пришли отметить один из самых значимых и почитаемых праздников Югры.
Ведущими мероприятия были Галина Ларионова и Евгения Вьюткина. Они тепло поздравили всех присутствующих с праздником и подчеркнули глубокую символику вороны, олицетворяющей весну и новую жизнь, а также ее роль как покровительницы женщин и детей. Ведущие напомнили о важности сохранения традиций и культурного наследия коренных народов.
В рамках праздника особое внимание было уделено семьям, в которых в этом году появились малыши. Четыре семьи стали почетными гостями мероприятия и получили искренние поздравления от организаторов. «Сегодня мы отмечаем замечательный праздник — Вороний день! Этот день, как и Благовещение, символизирует приход весны и обновление всего живого. По местным традициям ворона олицетворяет жизнь, она является покровительницей женщин и детей. С одной стороны, это символ заботы и защиты, а с другой — напоминание о том, что ворона имеет особое значение в нашей культуре. Мы все знаем, что с ее прилетом приходит весна, тепло и надежда на лучшее. В этот чудесный день я желаю всем благополучия, отличного настроения и крепкого здоровья! Пусть весна принесет радость и новые возможности в вашу жизнь!», поздравил Илья Сметанин, глава сельского поселения Саранпауль.
Ярким акцентом праздника стала насыщенная концертная программа. В ней приняли участие танцевальная группа «Шаг вперед» под руководством Анастасии Албиной из Центра «Поиск», которые представили несколько танцевальных номеров. А фольклорная вокальная мансийская группа «Эргин сим» (Поющее сердце) порадовала гостей традиционными песнями, передавая дух северных традиций. Эти выступления создали уникальную атмосферу праздника.
После завершения концертной части гости смогли принять участие в различных спортивных соревнованиях, включая традиционный забег на охотничьих лыжах, массовые забеги для детей и подростков, а также перетягивание палки и бег в мешках. Особый интерес вызвало соревнование на охотничьих лыжах, в котором соревновались как мужчины, так и женщины, демонстрируя мастерство и выносливость.
На протяжении всего праздника проходила познавательная акция «Бери – читай, играй, разгадывай!», где участники могли выбрать и забрать домой понравившийся выпуск журнала «Витсам» («Капелька») на мансийском языке или «Хатлые» (Солнышко) на хантыйском языке.
В сельском клубе все желающие могли принять участие в увлекательных мастер-классах, погружающих в мир местных традиций и ремесел. Евгения Вьюткина, специалист по творческим жанрам Центра ремесел г. Ханты-Мансийска, поделилась секретами изготовления погремушки из бересты. В ходе мастер-класса дети с огромным энтузиазмом приступили к созданию уникальных игрушек своими руками. Евгения подчеркнула, что береста — это не только прочный, но и легко обрабатываемый материал, который идеально подходит даже для самых маленьких мастеров.
После основной программы девочки с увлечением погрузились в творческий процесс, следуя её инструкциям. Она продемонстрировала, как изготовить погремушку, и к концу мастер-класса каждая девочка унесла с собой замечательную игрушку, сделанную собственными руками. Этот опыт оказался не только увлекательным, но и познавательным, оставив яркие впечатления о празднике. Еленой Савчук, автор проекта «Ёнгасан Маа» (Играющая земля) погрузила гостей в увлекательные игры, такие как «палочка стоимостью в пять лошадей», «ненецкий узел», «большой дом», а также традиционные игры с палочками «туслы» и камешками. Елена не только провела эти захватывающие мероприятия, но и создала теплую атмосферу общения. Многие из тех, кто уже имел опыт участия в играх, охотно помогали Елене и объясняли правила другим участникам праздника. Это взаимодействие способствовало обмену опытом между поколениями, что сделало праздник особенно запоминающимся.
А также в клубе гости наслаждались горячим чаем с конфетами, печеньем и баранками.
Праздник прошел успешно, став значимым культурным событием, объединяющим поколения и сохраняющим традиции коренных народов Севера. Организаторы выражают благодарность главе сельского поселения Саранпауль Илье Сметанину и директору ООО «Сосьва» Наталье Полуяновой за существенную финансовую поддержку. Искренняя признательность адресована всем организаторам и участникам, чья энергия и энтузиазм сделали этот праздник таким ярким и запоминающимся.