Ванзеватцы встретили ворону – вестницу весны
Праздник начался с приветствия всех участников: «Здравствуйте, дорогие жители села! Нам отрадно вместе с вами встретить в наших краях первую весеннюю птицу – ворону. С Вороньим днём!».
Участникам были розданы гнезда, сделанные из сена. Все тут же разбежались по лесу, чтобы расставить их в разных местах.
Так в первое воскресенье апреля начался праздник коренных малочисленных народов Севера «Вурна хатл» («Вороний день»). Само действо проходило на удивительно красивом месте. Сельчане собрались, чтобы вместе встретить главную вестницу весны – нашу северную красавицу Ворону. С прилётом вороны в северные края начинается настоящая весна, а с ней новый цикл рождения, пробуждения природы, именно поэтому у коренных народов к этим пернатым особое отношение. Эти птицы первыми прилетают в наш край, начинают вить гнезда, громкими криками пробуждая природу. Прилёт вороны связывался не только с приходом весны, тепла, а важность этого праздника – рождение детей. Согласно традиционным представлениям, вороны, как первые прилетевшие с юга птицы, и как посредники духа-предка Калтащ Ими, Вурнга (мать) приносит людям весть о рождении детей. Такую весть и в наше село принесла ворона. За год в Ванзевате родилось четыре ребёнка, из них три мальчика и одна девочка.
На празднике Вера Никитична Тимиргалеева рассказала легенду о вороне, в которой говорится, что изначально она была белой, но за провинность была наказана и перекрашена в чёрно-серый цвет.
Главными участниками обрядового праздника «Вурна хатл» были женщины и дети. Нелли Григорьевна Печерская и Вера Никитична Тимиргалеева провели обряд поклонение духам-покровителям, а также богине огня Тут-ими. Обряд сопровождался молитвой: «Богиня Мать, прими дары от жителей села, даруй им крепкого здоровья и долголетия! Богиня огня Тут Ими, на тебе не останется ни единого чёрного пятнышка, прими от нас подарок, не сердись на нас!».
В дар богине огня преподносим красную ткань, которую кладут на костёр и, сжигая, приговаривают: «Выше тебя, огонь, нет ничего, там, где ты ничего не остаётся, не держи на нас обиды!». Отметим, что у северных народов огонь является символом очищения и в существующих легендах божество огня имеет женскую ипостась. Именно поэтому мы одарили огонь подарком.
Затем сельчане все дружно позвали ворону погреться у костра. С приветственными словами в костюме вороны выходит Ульяна Ивановна Юмина: «Здравствуйте, дорогие люди! Долго я к вам летела из далёких тёплых краев. И вот я с вами! Радуюсь солнечному свету, голубому небу и берёзкам белоствольным. Я каждый раз прилетаю первой, чтобы весну позвать, да похвастаться перед ней, сколько детишек за зиму в селе появилось. Из детских колыбелек стружку перед моим прилётом выносят на улицу и складывают возле дома. Сколько подстилок из-под люлек, столько и детей прибавилось в деревне. А я в них лапки погрею, а то ещё холодно. С моим появлением пусть ещё девочки и мальчики народятся! На ямку с таловой трухой из их люлек я присяду. Замершие ноги свои погрею».
Затем Ворона пригласила всех гостей к священной берёзе повязать ленточки и загадать самые заветные желание, веря, что они обязательно сбудутся. Ленточка на дереве – это подарок главному Богу Торуму. По поверьям, это действо обязательно приводит к исполнению желаний. Гости завязывают ленточки и угощаются сушками, которые весят на берёзе. Всех приглашают к столу отведать блюда традиционной кухни – саламат, пирожки, пироги, булочки, блины, печенья в виде фигурок птичек. Все гости угощаются, а затем участвуют в конкурсах, играх, спортивных состязаниях, все вместе танцуют.
А мы ведущие это праздника желаем всем укрепления семейных уз и продолжения рода, всего самого светлого и тёплого! Мира и процветания, удачи и счастья. Храните и берегите традиции своего народа. «Крепких рук, крепких ног!» – желают ханты друг другу – «Живите с гармонией с природой и с самим собой!».
Валентина Ирган,
заведующая «ЦКиС «Созвездие»,
с. Ванзеват