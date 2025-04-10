Жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - среди первых участников конкурса открыток к 9 Мая
Жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вошли в число первых участников Международного конкурса рисунков «Открытка Победы», который проводит Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества». В рамках творческого состязания все желающие могут нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Всего на конкурс уже поступило свыше 15 тысяч работ.
«В этом году ключевая тема конкурса – «Путь к Победе». Молодые и опытные художники на открытках показали события Великой Отечественной – битвы и сражения, фронтовые будни солдат, парад на Красной площади 9 мая 1945 года и долгожданные встречи после Победы. Авторы работ изобразили прославленных полководцев и простых бойцов, своих родных — участников Великой Отечественной войны, а также героев наших дней», — рассказали в Музее Победы.
Прием заявок на конкурс продолжится до 14 апреля. Для участия необходимо подготовить рисунок в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, компьютерная графика и др.). Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и среди взрослых — старше 18 лет.
24 апреля на сайте Музея Победы откроется виртуальная галерея, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 27 апреля. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Кроме того, интернет-пользователи смогут отправить любую открытку по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.
Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Подробнее — на странице конкурса https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/otkrytka-pobedy-2025/.
Партнеры конкурса: «Движение Первых», Пермская печатная фабрика Гознака – филиал АО «ГОЗНАК», центры госуслуг «Мои Документы», издательство «Эксмо», социальный проект «Великие книги Великой Победы», РАНХиГС, «Кубер», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», ХИЦ «Сириус». Информационные партнеры: телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «Sputnik» МИА «Россия Сегодня», медиахолдинг «ФедералПресс», газета «Аргументы Недели».