В преддверии 80-летия Великой Победы УФСБ России по ФСВНГ и Росгвардия на Урале презентовали проект «Дети войны»
Отделом ФСБ России по Уральскому округу войск национальной гвардии в Управлении объединения совместно с военнослужащими подразделений военно-политической работы и пресс-службы состоялась презентация патриотического проекта «Дети войны», который рассказывает о ветеранах Великой Отечественной, в том числе и войск правопорядка, на чье детство выпали все тяготы военного лихолетья. Инициатором проекта стал отдел ФСБ при участии военных корреспондентов ведомственного издания «На боевом посту».
В одном из залов музея объединения помощник командующего Уральским округом по работе с ветеранами генерал-майор в отставке Владимир Гордеев познакомил курсантов факультета артиллерийского вооружения Пермского военного института Росгвардии, проходящих войсковую практику на Урале, а также военнослужащих по призыву отдельного батальона охраны и обеспечения округа, с героем первого выпуска – ветераном войск НКВД Михаилом Ефстафьевичем Белозеровым.
«В тылу дети изо всех сил помогали взрослым, сутками трудились на заводах, фабриках и производствах, работали в сельском хозяйстве, в школьных пошивочных мастерских. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили для них спектакли, устраивали концерты, вызывая добрые улыбки у измученных войной взрослых мужчин», - начал свой рассказ генерал-майор Владимир Гордеев. К слову, он сам родился в марте 1945 года и является ровесником Великой Победы.
После генерал подробнее познакомил присутствующих с биографией первого участника проекта - Михаила Ефстафьевича Белозерова, который родился в 1932 году в Юргамышском районе Курганской области. В годы войны, успев окончить лишь четыре класса школы, паренек стал работать в колхозе.
«В те годы пахал поля на чем придется: на тракторах, лошадях и даже на быках» - поделился воспоминаниями ветеран, который сейчас живет в Зауралье. С 1951 года Михаил Белозеров проходил службу в войсках правопорядка на Западной Украине – боролся с бандформированиями во Львовской области, зачищая леса и населенные пункты от фашистских недобитков и бандеровщины. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
По окончании службы, в 1954 году устроился на шахту на востоке Украины (ныне Луганская Народная Республика).
В 1957 году переехал с супругой Любовью Семеновной на Урал. Сейчас чета Белозеровых проживает в Кургане.
Воспоминания участников проекта будут опубликованы на страницах ежемесячного бюллетеня «Росгвардия. Урал» и на официальных страницах округа в социальных сетях.
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