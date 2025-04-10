Окопные свечи, «сухой душ», шерстяные носки: как активисты Центров общения старшего поколения Югры помогают бойцам СВО
Регулярно в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят волонтёрские акции в поддержку бойцов специальной военной операции.
В рамках фестиваля «Есть память, которой не будет забвения», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, жители серебряного возраста собрались в Центре общения старшего поколения Белоярского района для того, чтобы плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции. Для этих целей сотрудники фонда установили в Центре специальные станки для плетения сетей.
«Наши посетители Центра старшего поколения активно поддерживают ребят, участвующих в специальной военной операции: вяжут носки, шьют белье для раненых, участвуют в сборе гуманитарной помощи», – рассказала Наталья Буткова, руководитель Центра.
Активисты Центра общения старшего поколения города Покачи, вместе с сотрудниками фонда собрали и направили на линию фронта пять коробок окопных свечей и медикаментов, которые так необходимы нашим военнослужащим. В коробки вложили письма с пожеланиями здоровья, силы духа, стойкости и мирного неба над головой.
В Белоярске посетители Центра общения старшего поколения помогли отправить машину с гуманитарной помощью для земляков, находящихся в зоне боевых действий. Среди груза была именная посылка бойцу, сформированная по просьбе родных. Помимо этого, активисты Центра отправили через почту в разные воинские части восемь мешков с маскировочными сетями, нашлемниками, окопными свечами, «сухим душем», шерстяными носками и продуктами питания.
Напомним, в Югре работает пять Центров общения старшего поколения в Белоярском, Березовском районах, Нижневартовске, Покачах и Лангепасе. Здесь люди пенсионного возраста могут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
–г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
– г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23А
Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Социальный фонд России по ХМАО – Югре