В Югре проходит флешмоб патриотической песни
Департамент соцразвития Югры совместно с управлением социальной защиты населения опеки и попечительства по городу Мегиону запускает флешмоб патриотической песни. Он посвящен 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно выложить на своей странице «ВКонтакте» видео, как вы поете патриотическую песню с хештегом #СпасибоСолдату_ПоетЮгра.
«Также можно оставить свое видео в комментариях под постом с этой информацией "ВКонтакте"», — сообщают в Депсоцразвития Югры.
Мероприятие организовано для сохранения исторической памяти в знак благодарности солдатам, несущим службу в рядах Российской армии в зоне специальной военной операции. Более подробную информацию можно найти по ссылке и там же под постом оставить свое видео.