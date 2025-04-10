Выпускники колледжей с сентября этого года не смогут попасть в вуз без ЕГЭ, если поменяют специальность
Законопроект, который вводит изменения в закон «Об образовании», сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума России. Теперь колледж перестанет быть «лазейкой» от ЕГЭ.
Существовавшая ранее возможность после окончания колледжа по какой-либо специальности поступить дальше учиться в вуз по другой профессии, не сдавая ЕГЭ, вызвала негативную тенденцию, когда выпускник, не обладая достаточными компетенциями в новой для себя профессии, мог поступить, обойдя более подготовленных абитуриентов-школьников. Новые изменения в закон призваны уравнять шансы на поступление в вузы с помощью ЕГЭ.
«Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, согласно которому поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ возможно только на схожие специальности», — сообщает ТАСС. Законопроект был предложен группой депутатов из комитета по науке и высшему образованию. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Пояснительная записка к документу указывает, что цель нововведения — повысить качество подготовки абитуриентов, позволяя им поступать в вузы по результатам вступительных испытаний, если направления образовательных программ бакалавриата соответствуют профилю их среднего профессионального образования.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что эта мера повысит качество образования, ответственность при выборе профессии, а также «поможет убрать лазейки при поступлении не по профилю».
Единственная возможность не сдавать ЕГЭ для продолжения обучения в вузе — поступать после колледжа на схожие специальности. Здесь ограничений нет.
Депутат Госдумы Ксения Горячева уточнила, что часть школьников шла в колледжи только чтобы не сдавать ЕГЭ, а в нынешней ситуации, возможно, они останутся в школах из-за введенных ограничений. Здесь, наконец, будет возможен баланс, считает она.