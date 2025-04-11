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«Защитники Отечества из века в век»: жителей ХМАО – Югры приглашают принять участие в лекции о героизме

11.04.2025

Мероприятие состоится 16 апреля в Доме знаний в Екатеринбурге. Также будет организована онлайн-трансляция. О разных проявлениях героизма – не только в воинских победах, но и в труде, науке и духовной сфере расскажет директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев.

Слушатели узнают о вкладе уральцев в победу над Наполеоном, о мужестве и самоотверженности защитников Отечества, познакомятся с деятельностью рода Строгановых, которая повлияла на развитие промышленности, культуры и образования Урала и России.

Также лектор расскажет, почему поселок Билимбай считается секретным центром авиастроения и поделится подвигом Григория Бахчиванжи, который ценой своей жизни проложил путь в будущее авиации.

Кроме того, перед участниками мероприятия выступят  ветераны, ученые, историки, которые расскажут истории о мужестве и героизме наших современников, защищающих интересы Родины. 

Начало мероприятия: 12:00.

Адрес: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26 (Дом Знаний).

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества «Знание».

11.04.2025

11.04.2025