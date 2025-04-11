«Защитники Отечества из века в век»: жителей ХМАО – Югры приглашают принять участие в лекции о героизме
Мероприятие состоится 16 апреля в Доме знаний в Екатеринбурге. Также будет организована онлайн-трансляция. О разных проявлениях героизма – не только в воинских победах, но и в труде, науке и духовной сфере расскажет директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев.
Слушатели узнают о вкладе уральцев в победу над Наполеоном, о мужестве и самоотверженности защитников Отечества, познакомятся с деятельностью рода Строгановых, которая повлияла на развитие промышленности, культуры и образования Урала и России.
Также лектор расскажет, почему поселок Билимбай считается секретным центром авиастроения и поделится подвигом Григория Бахчиванжи, который ценой своей жизни проложил путь в будущее авиации.
Кроме того, перед участниками мероприятия выступят ветераны, ученые, историки, которые расскажут истории о мужестве и героизме наших современников, защищающих интересы Родины.
Начало мероприятия: 12:00.
Адрес: г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26 (Дом Знаний).
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества «Знание».