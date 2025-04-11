Почта России доставит открытки гостей фольклорного праздника «Вороний день» в Ханты-Мансийске
Старинный праздник коренных народов Севера «Вороний день» пройдёт 12 апреля в Парке им. Бориса Лосева в Ханты-Мансийске и соберет участников и гостей со всего автономного округа. Это один из самых ярких и самобытных праздников Югры, символизирующий начало весны и играющий важную роль в сохранении культурного наследия северных народов.
На «Вороньем дне» наградят авторов лучших тематических открыток окружного конкурса «Кар-Кард». В целом на конкурс поступило 217 заявок из 14 муниципалитетов Югры, а также из Петропавловска-Камчатского. Работы победителей конкурса воплотили в серии праздничных почтовых открыток, которые можно будет отправить с площадки фольклорного праздника при поддержке Почты России.
В шатре, установленном в прогулочной зоне парка, разместится специальный почтовый пункт, где можно будет подписать открытки родным и друзьям. Сотрудники Почты помогут быстро найти индекс получателя и правильно заполнить адресные строки. Все послания участников фестиваля Почта России бесплатно доставит в разные города страны.