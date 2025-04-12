Окружной этап Студенческой весны соберет в Ханты-Мансийске более 700 человек
Самые активные, творческие и талантливые югорские студенты соберутся на XXII окружном фестивале «Студенческая весна», который в этом году пройдет с 16 по 19 апреля в Ханты-Мансийске.
На сценах Центра искусств для одаренных детей Севера и Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа студенческие коллективы и индивидуальные исполнители из 6 вузов и 26 учреждений профессионального образования Югры от 15 до 35 лет выступят в семи направлениях. Это «Студенческая программа» (10 заявок), «Вокальное» (61 заявка), «Инструментальное» (20 заявок), «Танцевальное» (55 заявок), «Театральное» (75 заявок), «Оригинальный жанр» (27 заявок) и «Мода» (10 заявок).
Всего участниками станут 709 человек, из них 296 студентов вузов и 413 представителей колледжей и техникумов. По итогам регионального фестиваля победители окружного этапа получат шанс войти в делегацию Югры и представить регион на Российской студенческой весне.
«Окружная Студенческая весна — масштабное молодежное событие, которое открывает талантливым ребятам дорогу на площадки Российской студенческой весны. В этом году фестиваль студенческого творчества посвящен юбилею Великой Победы, Году защитника Отечества. Важно знать и помнить историю нашей Родины, а рассказывать о ней на языке творчества – это один из самых действенных способов найти отклик в сердце каждого зрителя», — отметил директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Помимо отборочного этапа на всероссийский фестиваль, югорская Студвесна — это зарекомендовавший себя механизм поддержки молодежного творчества, сохранения и приумножения культурных достижений студенческой молодежи округа, формирования и развития их универсальных компетенций. Ежегодно это событие помогает выявлять таланты, повышать уровень художественного мастерства, укреплять творческие связи между коллективами и индивидуальными исполнителями, развивать межкультурный и межнациональный диалог на территории всего округа.
«Этот проект имеет для всей нашей команды особое значение. В этом году фестиваль пройдет уже в 22-ой раз, и несколько поколений югорчан, ставших профессионалами в разных отраслях, «родом» из окружной студенческой весны. В том числе путь многих из тех, кто сейчас является часть команды Молодежного центра Югры, когда-то тоже начался с этого фестиваля. Поэтому мы с особым трепетом подходим к организации окружного этапа и с нетерпением ждем самых талантливых студентов Югры в Ханты-Мансийске», — прокомментировал генеральный директор АНО «Молодежный центр Югры» Виталий Андреев.
Студвесна в Югре пройдет и в онлайне. С 13 по 17 апреля выступят участники направлений «Медиа» (40 человек), «Видео» (28 человек), «Арт» (31 человек).
В жюри сценических направлений войдут 16 экспертов из Казани, Москвы, Челябинска, Нижнего Тагила, Ханты-Мансийска, Тюмени и Санкт-Петербурга. Среди них — режиссер-постановщик этно-оперы «Князь Владимир» с Шаманом и Николаем Расторгуевым в главных ролях, главный режиссер проекта «Таврида.АРТ» с 2019 по 2023 год и международного фестиваля «Славянский базар» в 2024 году Андрей Елсаков, резиденты арт-кластера «Таврида» Димитрий Колоницкий и Елена Межова, композитор и дирижер Роман Пархоменко, главный режиссер «Театра обско-угорских народов — Солнце», основатель «Летучего театра» Виктор Евдокимов, постановщик шоу звезд первой величины Денис Жигальский, профессиональная модель Екатерина Лукьяненко и другие мастера творческих направлений регионального и федерального масштаба.
В онлайн-направлениях оценивать студенческое мастерство будут 8 членов жюри, среди них — шеф-редактор «Т-Банка» Артур Белостоцкий, креативный редактор SberNeurolab Андрей Абрамов, моушн-дизайнер в Ozon Банк Григорий Гущин, стрит-артист, куратор выставок в ЦВЗ «Манеж» Максим Има и другие эксперты.
Организаторы окружного фестиваля «Студенческая весна»: Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», АНО «Молодежный центр Югры».
Медиацентр АНО «Молодежный центр Югры»