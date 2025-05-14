В России утвердили концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов
Правительство РФ утвердило Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года.
С 1 января 2026 года в России начнется реализация актуализированной Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В ближайшие шесть месяцев Федеральное агентство по делам национальностей должно разработать план мероприятий по реализации концепции.
«Главные цели концепции – экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры, – написал в своем телеграм-канале губернатор Югры Руслан Кухарук. – Работа по сохранению исконных территорий малочисленных народов включает мониторинг экологического состояния и учет интересов коренных жителей при инфраструктурных проектах. Представители народов должны участвовать в общественных слушаниях и экологических экспертизах».
Поддержку традиционной хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов предполагается осуществлять за счет совершенствования механизмов приоритетного использования ими охотничьих и рыболовных угодий.
Создание комфортной среды проживания включает: повышение качества связи и обеспечение доступа в интернет, расширение сети многофункциональных центров госуслуг, развитие сети медучреждений, организацию медосмотров и диспансеризации, расширение использования телемедицинских технологий и выездных форм оказания помощи.
Обеспечение доступности образования предполагает: оснащение школ современным оборудованием и учебниками на родных языках, поддержку языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве.
КМНС имеют приоритетное право использования охотничьих и рыболовных угодий, что позволит им сохранять традиционную деятельность и промыслы. Концепция предусматривает также продвижение их продукции на внутренний и внешний рынки. Кроме того, предусматривается и развитие туризма, и поддержка малого и среднего предпринимательства.
Создание комфортной и безопасной среды предусмотрено за счет обеспечения качественной связи, доступа в интернет и расширения сети МФЦ (в том числе мобильных групп специалистов МФЦ).
В планах также развивать систему здравоохранения – расширять сеть медучреждений, организовывать профилактические медосмотры, проводить диспансеризацию, активно использовать возможности телемедицины и выездного медобслуживания.
В концепции предусмотрено сохранение этнокультурного достояния и традиций народов Севера. Для этого будет оказываться государственная поддержка профессиональным и самодеятельным театрам, использующим в представлениях родные языки, научным исследованиям в области истории, культуры, этнографии КМНС.
ugra-news.ru