Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Герои финно-угорских народов РФ»
Начался прием заявок на участие в Общероссийском конкурсе «Герои финно-угорских народов Российской Федерации. Связь поколений, преемственность традиций». Мероприятие проводит Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Конкурс посвящён героям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и Специальной военной операции. К участию приглашаются граждане Российской Федерации, являющиеся представителями финно-угорской языковой семьи и проживающие в субъектах нашей страны. Им необходимо представить творческие работы (истории, рассказы, воспоминания, эссе) от лица непосредственного участника войны, члена его семьи, родственника или близкого знакомого о совершенном подвиге или подвигах людей, которые прошли через Великую Отечественную войну 1941–1945 гг., а также Специальную военную операцию. Один участник может направить не более двух работ.
Заявки на участие принимаются до 31 июля на электронную почту afunrf@yandex.ru с темой «Герои народов России»;
По итогам конкурса будет организована выставка, на которой представят фотоработы участников, а также издана книга.