Музей геологии, нефти и газа приглашает на программу «Такие разные герои» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2025»
17 мая с 19:00 до 23:00 Музей геологии, нефти и газа примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году мероприятие посвящено теме «Герои», и музей подготовил специальную программу «Такие разные герои», раскрывающую многогранность этого понятия и знакомящую с локациями музея с неожиданных ракурсов.
Только в эту условную ночь в музее будет работать больше 10 «героических» площадок с многочисленными мастер-классами и активностями.
Гости музея смогут познакомиться с героями в разных их проявлениях:
- Герои как главные действующие лица — от персонажей сказок и советских мультфильмов до супергероев, созданных нейросетями и вдохновлённых нефтегазовой тематикой.
- Герои, проявившие храбрость и самоотверженность — геологи и нефтяники-фронтовики и современные профессионалы, чьи подвиги остаются в истории.
Программа мероприятия:
1. Мастерская Хозяйки Медной горы
- Выставка минералов из сказов Бажова.
- Мастер-класс по созданию украшений и поделок из бисера.
2. Путь героя
- Интерактивная зона, посвящённая экспедициям: посетители смогут примерить на себя роль исследователей, подготовиться к походу и погрузиться в атмосферу полевого лагеря.
3. Герои нашего времени
- Фотовыставка современных героев – граждан России, совершивших подвиги.
- Интерактив «Найди героя».
- Интерактивные онлайн-тренажеры по ОБЖ
- Коллективное полотно «Мой герой», где каждый может оставить благодарность своему герою.
4. Квест «Геология для Великой Победы»
- Участники узнают о минерале-герое, который в годы войны заменил дефицитное сырьё для авиационной промышленности, увидят образцы стратегически важных минералов.
5. Герои компьютерных игр
- Мастер-классы в стиле Minecraft.
- Аниматор в костюме популярного персонажа.
- Обучение основам программирования на планшетах.
- Аквагрим.
6. Герои-«Звёзды Югры»
- Квест, посвящённый геологам, нефтяникам и партийным деятелям – участникам Великой Отечественной войны.
7. Герои советских мультфильмов
- Мастер-класс по созданию «Чебурашки» из фетра.
- Просмотр мультфильмов в VR-очках («Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино»).
8. Герои русских сказок
- Викторина по народным сказкам.
- Теневой театр.
- Роспись матрёшек.
9. Супергерои
- Видеогалерея супергероев, сгенерированных нейросетью: персонажи эпоса с «нефтегазовыми» суперспособностями.
- Интерактив «Я – супергерой»: создание собственного образа в стиле комиксов.
10. «Героические кинопоказы»
Партнёры мероприятия:
- Туристский клуб «Горизонт» Югорского государственного университета
- Молодёжный клуб Регионального отделения Русского географического общества в Югре
- Международная школа программирования KIBERone
Вход на мероприятие доступен по Пушкинской карте, действуют льготы. Приобрести билет можно по ссылке: https://vmuzey.com/event/takie-raznye-geroi
Музей приглашает всех на уникальную «Ночь музеев» — будет интересно и познавательно!