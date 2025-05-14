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Музей геологии, нефти и газа приглашает на программу «Такие разные герои» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев 2025»

14.05.2025

17 мая с 19:00 до 23:00 Музей геологии, нефти и газа примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году мероприятие посвящено теме «Герои», и музей подготовил специальную программу «Такие разные герои», раскрывающую многогранность этого понятия и знакомящую с локациями музея с неожиданных ракурсов.

  Только в эту условную ночь в музее будет работать больше 10 «героических» площадок с многочисленными мастер-классами и активностями.

Гости музея смогут познакомиться с героями в разных их проявлениях:

  • Герои как главные действующие лица — от персонажей сказок и советских мультфильмов до супергероев, созданных нейросетями и вдохновлённых нефтегазовой тематикой.
  • Герои, проявившие храбрость и самоотверженность — геологи и нефтяники-фронтовики и современные профессионалы, чьи подвиги остаются в истории.

Программа мероприятия:

1. Мастерская Хозяйки Медной горы

  • Выставка минералов из сказов Бажова.
  • Мастер-класс по созданию украшений и поделок из бисера.

2. Путь героя

  • Интерактивная зона, посвящённая экспедициям: посетители смогут примерить на себя роль исследователей, подготовиться к походу и погрузиться в атмосферу полевого лагеря.

3. Герои нашего времени

  • Фотовыставка современных героев – граждан России, совершивших подвиги.
  • Интерактив «Найди героя».
  • Интерактивные онлайн-тренажеры по ОБЖ
  • Коллективное полотно «Мой герой», где каждый может оставить благодарность своему герою.

4. Квест «Геология для Великой Победы»

  • Участники узнают о минерале-герое, который в годы войны заменил дефицитное сырьё для авиационной промышленности, увидят образцы стратегически важных минералов.

5. Герои компьютерных игр

  • Мастер-классы в стиле Minecraft.
  • Аниматор в костюме популярного персонажа.
  • Обучение основам программирования на планшетах.
  • Аквагрим.

6. Герои-«Звёзды Югры»

  • Квест, посвящённый геологам, нефтяникам и партийным деятелям – участникам Великой Отечественной войны.

7. Герои советских мультфильмов

  • Мастер-класс по созданию «Чебурашки» из фетра.
  • Просмотр мультфильмов в VR-очках («Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино»).

8. Герои русских сказок

  • Викторина по народным сказкам.
  • Теневой театр.
  • Роспись матрёшек.

9. Супергерои

  • Видеогалерея супергероев, сгенерированных нейросетью: персонажи эпоса с «нефтегазовыми» суперспособностями.
  • Интерактив «Я – супергерой»: создание собственного образа в стиле комиксов.

10. «Героические кинопоказы»

Партнёры мероприятия:

  • Туристский клуб «Горизонт» Югорского государственного университета
  • Молодёжный клуб Регионального отделения Русского географического общества в Югре
  • Международная школа программирования KIBERone

Вход на мероприятие доступен по Пушкинской карте, действуют льготы. Приобрести билет можно по ссылке: https://vmuzey.com/event/takie-raznye-geroi

Музей приглашает всех на уникальную «Ночь музеев» — будет интересно и познавательно!

 

14.05.2025

14.05.2025