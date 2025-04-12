Открыт набор в волонтёрский корпус Всероссийского молодёжного образовательного форума «Юг Молодой»
Открыта регистрация волонтёров в волонтёрский корпус Всероссийского молодёжного образовательного форума «Юг Молодой» платформы Росмолодёжь.Форумы, который пройдёт уже этим летом в Центре созидания «Маяк». Чтобы стать частью команды, необходимо подать заявку на участие в качестве волонтёра на платформе Добро.рф до 10 мая.
Добровольцы будут помогать в организации и проведении мероприятий форума «Юг Молодой» на таких направлениях, как логистика, работа с участниками, администрирование площадок, образовательная программа, протокол и взаимодействие с экспертами, организация досуга и атмосферы форума, работа в штабе и с аппаратурой. Волонтёры получат ценный опыт, внесут вклад в создание и проведение мероприятий и станут носителями незабываемой атмосферы и ярких событий для всех участников на форуме.
«Участие в форуме дало мне опыт работы в команде и общения с интересными людьми. Благодаря помощи на форуме я научилась эффективно взаимодействовать с участниками, продуктивно использовать время и принимать взвешенные решения в условиях ограниченного времени. Теперь эти навыки я использую в своей профессиональной деятельности», – рассказала волонтёр направления работы с участниками форума «Юг Молодой» 2024 года Cофия Гордеева.
Волонтёр направления работа в штабе и с аппаратурой, Кирилл Папазов, занимался на форуме технической поддержкой: «Это был настоящий вызов, но благодаря поддержке ребят мы справились со всеми задачами. Теперь я чувствую себя увереннее в своей профессии».
Регистрация участников на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой» платформы Росмолодёжь.Форумы открылась 27 февраля. Регистрация участников на форум открыта на платформе Росмолодёжь.Форумы. В 2025 году событие примет более 400 молодых людей из Донбасса и Новороссии и всей России. Площадкой проведения форума выступит Центр созидания «Маяк» – Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи в городе Бердянске Запорожской области. В этом году образовательная программа форума пройдёт в формате пяти тематических направлений: «Юг. Города», «Юг. Дружины», «Юг. Поколение», «Юг. Технологии» и «Юг. Своё». Они будут направлены на формирование актуальной траектории развития молодёжи и территории Донбасса и Новороссии.
Организатор форума – платформа Росмолодёжь.Форумы. Соорганизатором выступает Министерство по молодёжной политике Запорожской области. Партнёры форума: АНО «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», «ДНК России», Движение Первых, Роспатриотцентр Росмолодёжи, «Волонтёры Победы», Проект «Твой Ход», АНО «Диалог», Росмолодёжь.Добро, технологическая компания VK, Фонд «Защитники Отечества», Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, Мелитопольский областной центр переливания крови, Фонд «Центр развития донорства костного мозга», ВШГУ «Время героев», Российский экологический оператор, Проект «Твой герой», Проект «Территория КИТ», Всемирный фестиваль молодёжи, Институт развития интернета, Проект «Без срока давности».