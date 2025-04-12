В Югре отметили Вороний день!
В Ханты-Мансийске тысячи жителей и гостей региона встретили весну на Окружном фольклорном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
Программа праздника включила в себя церемонию чествования новорожденных, выступление лучших фольклорных коллективов Югры, выставку-ярмарку народного творчества, спортивные состязания, тематические мастер-классы, экскурсии и множество интерактивных площадок для посетителей всех возрастов.
Настоящим подарком для зрителей стало дефиле лауреатов Окружного конкурса на лучший костюм Вороны. Югорские модельеры прошли по подиуму главной сцены, продемонстрировав свои костюмы, уникальных по качеству и масштабу исполнения.
Более 280 весенних весточек было отправлено родным и близким гостями праздника на площадке «Отправь открытку Почтой России». Украшением открыток стали творческие работы победителей Окружного конкурса «КАР-КАРД».
18 учреждений культуры Югры – участники конкурса выставочных проектов «Семейные истоки» провели экскурсии по экспозициям, где
в интерактивном формате рассказали о семейном укладе народов ханты и манси.
По итогам конкурса, обладателем Гран-при стал выставочный проект Бюджетного учреждения «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск.
Также, в период работы экспозиций проходило народное голосование, победу в котором одержало Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс» «Краеведческий музей», г. Пыть-Ях.
Мы благодарим всех, кто разделил с нами этот прекрасный день!