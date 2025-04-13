Югра присоединилась к акции «Красная гвоздика»
В России с 10 апреля по 22 июня проходит благотворительная акция «Красная гвоздика».
В рамках мероприятия волонтеры по всей стране распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам войны.
Акция проводится в России с 2016 года и ее главная цель – собрать дополнительные средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий.
В 2024 году к «Красной гвоздике» присоединились 79 регионов России – «Волонтёры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и участники волонтерского движения фонда «Память поколений».
В Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году акцию поддержали «Волонтёры Победы» и «серебряные» волонтёры программы «Молоды душой», собрав более 1,3 миллионов рублей и почти 188 тысяч рублей соответственно.
«Присоединился к этому важному делу, — написал накануне в своём телеграм-канале глава Октябрьского района Сергей Заплатин.— Не упустите возможность и вы, дорогие югорчане, поддержать акцию «Красная гвоздика» в 2025 году и сказать спасибо тем, кто заслужил наше глубокое уважение и признание. Вместе мы можем сделать жизнь ветеранов лучше и показать, что их подвиг никогда не будет забыт».
Собранные деньги направляются в благотворительный фонд «Память поколений», который поддерживает ветеранов, предоставляя им жизненно важную помощь, такую как медикаменты, инвалидные коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.
Волонтеры Победы будут распространять значки «Красная гвоздика» за пожертвования, и их можно также купить на популярных маркетплейсах, в магазинах сети «Магнит» и в некоторых отделениях Почты России.