В Октябрьском районе Югры в период паводка подготовят к приему людей 20 пунктов временного пребывания
В Октябрьском районе продолжается подготовка к прохождению весенне-летнего половодья.
Напомним, на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Югры глава региона Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов держать на личном контроле материальные ресурсы на время паводков и оперативно реагировать на возможные подтопления.
Как сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин, на территории муниципалитета находится один населенный пункт, который подвержен угрозе подтопления в период высокого уровня воды. Это посёлок Приобье, расположенный на левом берегу протоки Алешкинской.
«Под возможное затопление подпадает 456 домов, в которых проживает 1147 человек. Защиту населенного пункта от паводка обеспечивает гидротехническое сооружение — дамба обвалования, готовая к пропуску воды при допустимых уровнях. Лесных, сельскохозяйственных земель и сельхозпредприятий в зоне возможного затопления нет», — отметил Сергей Заплатин.
В муниципалитете утвержден к возможному развертыванию реестр из 20 пунктов временного размещения населения, общей вместимостью 608 человек.
«Заключено соглашение с администрацией Нягани на размещение в случае необходимости до 800 человек в пунктах временного размещения города. Помимо этого обсудили вопрос снабжения продовольствием, топливом, медикаментами и товарами первой необходимости жителей труднодоступных территорий в период весенней распутицы. Запасы необходимых ресурсов сформированы», — сообщил Сергей Заплатин, отметив, что успешное выполнение всех мероприятий требует оперативной работы и тщательного контроля.