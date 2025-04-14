В Ханты-Мансийске отметили «Вороний день»
В субботний день, 12 апреля, жители и гости нашего города с удовольствием отметили традиционный праздник коренных народов Севера – «Вороний день», который проходил в парке имени Бориса Лосева.
Организатором праздника является «Окружной Дом народного творчества». На празднике в разных конкурсах приняли участие 18 учреждений культуры из 14 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Все представили выставочные проекты, приуроченные к «Году исторического наследия в Югре».
В конкурсе на лучший костюм Вороны состязались 158 конкурсантов из городов Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Лангепаса, Нягани, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, Сургута, Белоярского и районов округа – Берёзовского, Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского.
Отметим, что во время праздника состоялось чествование новорождённых детей, красочные выступления фольклорных коллективов Югры. Все желающие могли побывать на выставке-ярмарке самобытного народного творчества, а также принять своё участие в мастер-классах и в спортивных состязаниях.
Владимир Енов