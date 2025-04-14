В Югре «Единая Россия» планирует провести «Диктант Победы» на 320 площадках
Акция состоится 25 апреля.
Международная патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 25 апреля. К участию в проекте, который реализует «Единая Россия», присоединятся все регионы нашей страны, а также 89 других государств. Всего будет задействовано 35 тысяч площадок. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что диктант в этом году станет самым масштабным.
– За время проведения «Диктанта Победы» число его участников увеличилось в 13 раз, а количество площадок – в 20 раз, – сказал Якушев. – Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре диктант планируют провести на 320 региональных площадках. Список зарегистрированных локаций уже доступен на официальном сайте акции. Добавим, что пройти тестирование, включающее в себя 25 вопросов, можно будет и в онлайн-формате. В преддверии диктанта в Ханты-Мансийске открылась тематическая выставка, посвященная истории, ключевым площадкам и участникам проекта.
– Важно, не только помнить, но и сохранять и передавать историческую память о наших предках подрастающему поколению и принимать участие в таких событиях семьями, подавая пример свои детям. Диктант Победы – это масштабная акция, которая уже объединила миллионы людей от Камчатки до Калининграда и вышла далеко за пределы нашей страны, – подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Также в субъекте при поддержке фракции стартовал марафон «Фронт добрых дел», который объединит мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в стране и Году исторической памяти в округе.
Добавим, «Диктант Победы» проходит с 2019 года для сохранения исторической памяти. Акцию проводят в том числе на уникальных площадках – в этом году будут задействованы атомный ледокол «Арктика» и Международная космическая станция. Кроме того, диктант напишут в Музее мирового океана в Калининграде, в Музее Космонавтики в Москве, Музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, около стелы «Каспийск – Город трудовой доблести» в Дагестане, в ангаре с истребителями на базе Самарского госуниверситета, в музее военной техники в Верхней Пышме, в Национальном парке «Красноярские Столбы», в арктическом комплексном аварийно-спасательном центре в Певеке на Чукотке.