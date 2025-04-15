При силовой поддержке ОМОН Росгвардии в Югре изъяли из незаконного оборота около 10 тонн некурительного табачного изделия
Бойцы ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре оказали содействие коллегам из МВД России в изъятии из незаконного оборота порядка 10 тонн некурительного табачного изделия на одном из городских складов Сургута.
В результате обысков изъято 43 коробки и 10 мешков запрещённого вещества в основном помещении, а также 194 коробки и 297 мешков, обнаруженных в соседнем сооружении. Общая масса изъятой продукции составила порядка 10 тонн, а её оценочная стоимость превышает 4,5 млн рублей.
По данным следствия, партия некурительного табачного изделия принадлежала двум местным предпринимателям. Установлено, что запрещённое вещество расфасовывалось и реализовывалось через розничные торговые точки, расположенные в непосредственной близости от складов.
Материалы проверок направлены в Роспотребнадзор. Возбуждено уголовное дело.
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