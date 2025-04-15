Юных художников Югры приглашают принять участие в конкурсе рисунка
Окружной конкурс детского рисунка «Радуга Югры» проводится в рамках 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 95-летия со дня образования Ханты-Мансийском автономном округа – Югры. Конкурс приурочен к празднованию Международного Дня защиты детей и предоставляет возможность участникам конкурса проявить свой талант и фантазию, показать свои возможности и результаты труда в творческом самовыражении и эстетическом развитии.
Организатором конкурса выступает автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Ребята в возрасте от 6 до 17 лет могут проявить талант и фантазию в номинациях:
- «Легенды, народные традиции, обычаи и обряды, праздники народов, населяющих Югру»;
- «Моя земля - моя Югра»;
- И в номинации, приуроченной к Году Защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать!»
На конкурс принимаются творческие работы, созданные в любой живописной или графической технике и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).
Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос в размере 200 рублей, реквизиты для оплаты указаны в Положении.
Фотографию творческой работы и заявку необходимо направить до 21 мая 2025 года по ссылке: clck.ru/3HX8z9
Онлайн-выставка творческих работ победителей состоится 1 июня, в Международный день защиты детей, в нашей официальной группе во ВКонтакте.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в Положении о конкурсе и по телефону 8 (3467) 33-30-37.