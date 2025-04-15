Отделение СФР по ХМАО – Югре перечислило 665 ветеранам выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне
В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре перечислило ветеранам единовременную выплату.
В Югре проживает 261 гражданин, которым положены выплаты в размере 80 тысяч рублей. Согласно Указу Президента Российской Федерации, выплата направлена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
Выплата в размере 55 тысяч рублей направлена 404 гражданам, трудившимся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
«Юбилейная выплата была назначена автоматически. Югорчанам, получающим пенсии через «Почту России», выплата к 9 мая направлена вместе с пенсией за апрель 2025 года, в соответствии с графиком доставки. Тем, кто получает пенсии через кредитные организации – выплата поступила 4 апреля 2025 года», — отметила Ольга Галюк заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
В этом году юбилейные выплаты поступили дополнительно к прежней праздничной в размере 10 тысяч рублей, которую Отделение СФР по ХМАО – Югре ежегодно перечисляет ветеранам по указу Президента.
Если у вас возникли вопросы по назначенным выплатам — вы можете получить консультацию специалистов Отделения СФР по ХМАО-Югре, обратившись в Единый контакт-центр: 8 800 100 00 01 (круглосуточно).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре