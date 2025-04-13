Жители Советского района отпраздновали Вороний день

12 апреля Детский этнокультурно-образовательный центр принял участие в Окружном конкурсе выставочных экспозиций «Семейные истоки» на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наш проект "Первые. История моего рода" был удостоен Диплома Лауреата 1 степени.