Жители Советского района отпраздновали Вороний день
12 апреля жители Советского района вместе с остальными югорчанами с размахом отметили окружной традиционный праздник «Вороний день». Красочное, самобытное событие состоялось в городском парке культуры и отдыха города Советского и объединило жителей и гостей города в ярком калейдоскопе эмоций, традиций и творчества.
Вороний день – это традиционный праздник обских угров, время встреч, когда после долгой зимы люди собираются вместе, чтобы увидеться после разлуки, пообщаться и, конечно, повеселиться. И по традиции коренных народов Севера угоститься дарами природы, которых в наших краях большое множество. И сегодня всё это не забывается югорчанами, они все вместе собираются во вторую субботу апреля, чтобы отметить окружной традиционный праздник народов ханты и манси.
С праздником всех жителей района поздравила председатель городского отделения региональной общественной организации «Спасение Югры» Оксана Дмитриевна Серебрякова:
– Друзья, в наши края Ворона прилетела, и возрождение принесла, и землю солнцем обогрела. Желаю вам удачи, мира, добра и процветания! Будьте все счастливы и здоровы! С праздником!
Со словами поздравления выступила заместитель главы Советского района Юлия Анатольевна Кочурова:
– Уважаемые жители Советского района, от имени главы Советского района Евгения Ивановича Буренкова примите сердечные поздравления с одним из самых удивительных и наполненным глубоким смыслом праздником – Вороньим днём, который ежегодно в апреле месяце отмечают коренные малочисленные народы Севера. Это день – символ пробуждения природы и единства с природой. Мы хотим вам пожелать, чтобы и в ваши дома пришла весна, наполнила теплом, уютом и гармонией, а всем нам хочу пожелать, чтобы традиции, обычаи наших предков укреплялись год от года, чтобы они воссоединяли наше молодое поколение и жили вечно. С праздником вас, успехов во всех ваших делах и начинаниях!
Спонсорами праздника выступили: магазин «Глобус», Школа –IU, база отдыха «Усадьба».
Особенно трогательным моментом стало чествование семей из числа коренных малочисленных народов Севера. Заместитель главы Советского района поздравила семьи из числа народов ханты и манси, в которых в этом году родились дети, а таких в Советском районе – 14. Среди них семья Дмитрия и Анастасии Самбиндаловых. В прошлом году в молодой семье родился первенец. Молодые люди встретились в городе Советском. Сегодня Дмитрий учится на 4 курсе в Советском политехническом колледже на автомеханика. А кроме этого, ещё и работает по специальности. Глава семьи родом из села Няксимволя Берёзовского района, Анастасия родилась и выросла в городе Советском. Сегодня молодая семья живёт в этом городе.
Праздничное настроение для гостей создавали творческие коллективы города, со сцены звучали песни на родных языках и зажигательная музыка.
Так, для гостей праздника выступили воспитанники детского сада «Ромашка» из города Советского. Малыши рассказали стихотворения о весне и Вороне, а также спели песню на мансийском языке. Стоить отметить, что в этом дошкольном образовательном учреждении в рамках образовательной программы «Родник памяти» детей обучают мансийскому языку, знакомят с культурой и обычаями народов ханты и манси, а также проводятся традиционные праздники.
В рамках празднования состоялся конкурс на лучший костюм Вороны, в котором мог принять участие любой желающий. Победителей и участников такого интересного конкурса ждали дипломы и призы. Костюмы конкурсантов поражали своей необычностью и разнообразием. Во время дефиле всех участников бурными аплодисментами поддерживали зрители.
Для тех, кто любит творчество, состоялись мастер-классы по созданию сувенирных ворон из фетра и по плетению тактических браслетов. Музей истории и ремёсел Советского района для юных гостей подготовил увлекательный квест «По югорской тропе» – участники разгадывали загадки, проходили различные испытания, ловили рыбу и оленя.
Не обошлось без национальных игр: увлекательные состязания собрали и детей, и взрослых. На выставке-ярмарке музея гости раскупали сувениры ручной работы – от кукол-акань до красивых глиняных ворон. А в торговых рядах царило изобилие: от ароматной выпечки до традиционной каши-саламат.
Людмила Теткина