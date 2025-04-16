Берегите лес!
В рамках международной акции «Спасти и сохранить!» в пгт Берёзово для ребят 3 классов прошёл информационный час «Берегите лес!»
На мероприятии государственный инспектор заказника «Берёзовский» Алексей Владимирович Табун рассказал о том, что наши леса давно нуждаются в защите и восстановлении.
– Сегодня наши леса серьезно страдают от незаконной рубки и пожаров, которые каждый год выжигают тысячи гектаров площадей. Проблема уничтожения лесов остро стоит в каждом уголке планеты. С развитием промышленности спросом на мебель, бумагу, дома и другие материалы вырубаются не только отдельные виды деревьев, но и превращаются в бескрайние пустыни некогда прекрасные зеленые уголки планеты.
Директор Берёзовского лесхоза Леонид Александрович Касимов провел беседу с детьми по теме «Почему случаются лесные пожары?» Мероприятие проходило в форме игры-путешествия, где детям нужно было отвечать на вопросы и задания. «Узнай дерево по описанию», «Лесные загадки», «Правила поведения в лесу». Конкурс «Дальше в лес – больше дров» - это когда дети должны отгадать определения слов за 1 минуту, в случае если ответ неизвестен, дети говорят «Дальше». Учащиеся составляли памятки друзей леса.
Ребята узнали много нового и интересного и ещё раз убедились, что должны беречь природу и бережно к ней относиться.
Основная задача данных мероприятий – это повысить осведомленность детей младшего школьного возраста о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах защиты, воспроизводства и восстановления.
Марина Табун