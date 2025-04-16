150 млн рублей налоговой задолженности перечислено в бюджет
Благодаря мерам, принятым судебными приставами ГМУ ФССП России, компания погасила задолженность в размере 150 млн 732 тыс. рублей.
На исполнении в специализированном отделении судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ГМУ ФССП России находилось исполнительное производство в отношении строительной фирмы. Организация не платила налоги и накопила многомиллионный долг.
«Судебный пристав установил, что в собственности у компании имеются транспортные средства: два автобуса, два грузовых автомобиля, два специализированных транспортных средства и легковой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Сотрудник службы обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах строительной компании, и вынес постановление о запрете регистрационных действий с транспортом», – комментирует врио начальника регионального отделения Николай Искенеев.
Принятые меры оказались эффективными. Руководство компании погасило сумму задолженности в полном объеме.