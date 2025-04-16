150 млн рублей налоговой задолженности перечислено в бюджет

Ежегодная акция «Библионочь» в 2025 году пройдет в России уже в 14-й раз. 26 апреля библиотеки, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки.