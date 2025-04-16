«Живущий духом – доблестью сияет»
Эти строки взяты из цитаты персидского поэта-моралиста Саади-Ширали (ок. 1181–1291), и они как никогда подходят доблестному герою сегодняшней встречи, которая состоялась в детской библиотеке школы №2. Героем проекта «Судьба Человека в истории народа» представленного Детским этнокультурно-образовательный центром стал подполковник в отставке, ветеран военной службы, ветеран инженерных войск Дмитрий Васильевич Лельхов.
Он родился в послевоенные годы в национальной деревне Новинские (Новые), что на Оби. И ему, родившемуся в глухой таёжной деревеньке стать офицером, послужило общение с ветеранами Великой Отечественной войны, которые раненные, но живые возвращались домой. К сожалению, с войны вернулись не все, с материнского и отцовского рода Дмитрия Васильевича ушли на фронт 40 мужчин, так из 26 Лельховых – домой вернулись 4, с отцовского рода в живых остался только 1 человек.
В боевых сражениях за Отечество фронтовики из числа ханты и манси проявляли особую храбрость и мужество, имели даже высокие награды. Одним из таких примеров стал дядя Сергей Тимофеевич Шесталов, на сегодняшней встрече о нём прозвучал отрывок из произведения мансийского поэта, писателя Ювана Шесталова. Отрывок «Героическая песня дяди Сергея» исполнил обучающийся ДЭКОЦ Санжар Нуркасымов.
Сам Дмитрий Васильевич рассказал историю с изготовлением деревянных автоматов и «бомбочек», которые для детских игр в «войнушки» сделал для мальчишек Сергей Шесталов. О том, что ещё повлияло стать профессиональным военным, каков был выбор его военной специализации, где служил и какие награды имеет, эти воспоминания, и разные интересные истории услышали учащиеся и студенты сегодняшней встречи.
Поддержать боевой дух и боевое братство военного товарища пришли и ветераны военных действий, участники СВО. Так заместитель руководителя филиала регионального отделения фонда «Защитники Отечества» в Югре, участник боевых действий Александр Панасенко, а также участник СВО Евгений Владиславович Машаров выступили перед аудиторией со словами-напутствиями.
Во время встречи состоялась церемония награждения победителей городского конкурса чтецов «Говорю на родном языке», посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителей выявляли в нескольких номинациях и разной возрастной категории: «Декламация художественного произведения», «Инсценировка художественного произведения». Из рук Д.В. Лельхова и А.В. Панасенко Специальный диплом победителя за произведение собственного сочинения «Блокада Ленинграда» получила Кира Кайгородова, учащаяся «Центра образования №7 имени А.А. Дунина-Горкавича».
Тамара Мерова