В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2025
16 апреля стартовал X Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Основной площадкой соревнований станет Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, региональный центр развития движения «Абилимикс» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре. В чемпионате примут участие 369 конкурсантов по 45 компетенциям. Впервые в 2025 году соревнования пройдут по компетенциям: «Исполнительское мастерство (инструменталист), «Мастер по приготовлению пиццы», «Садовник», «Прикладная эстетика», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Медицинский и социальный уход».
Сегодня чемпионаты «Абилимпикс» — это целая экосистема, включающая в себя работу Центров развития движения «Абилимпикс», добровольческих центров, центров обучения региональных экспертов. Движение способствует развитию предпринимательства, самозанятости людей с инвалидностью. Чемпионаты являются практикоориентированной площадкой для трансляции лучших практик инклюзивного профессионального образования по профессиям, востребованным у региональных работодателей, а также эффективным инструментом для трудоустройства людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
«Более десяти лет «Абилимпикс» открывает новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Движение помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал. Региональные этапы чемпионата «Абилимпикс» пройдут во всех 89 субъектах Российской Федерации. В 2025 году в них примет участие более 25 тысяч человек. Участники смогут проявить таланты и продемонстрировать мастерство в более чем двухстах компетенциях», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
«В 2025 году движение «Абилимпикс» вступает во второе десятилетие. За эти годы тысячи талантливых участников по всей стране и за ее пределами стали одной дружной семьей. Ежегодно увеличивается разнообразие компетенций чемпионата «Абилимпикс», расширяется экспертное сообщество, увеличивается количество добровольцев. Мы надеемся, что наша совместная работа поможет еще большему количеству людей с ограничениями по здоровью обрести профессию и определить свое будущее», – прокомментировала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.
Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.
Соревнования пройдут в 3-х категориях – «школьники», «студенты», «специалисты». В соревнованиях примут участие 168 школьников, 174 студента и 27 специалистов.
Руководитель ЦРД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Раиса Качан отметила: «В этом году движение «Абилимпикс» Ханты – Мансийского автономного округа – Югры отмечает свой первый юбилей – 10 лет! Мы можем отметить наши достижения. За 10 лет семья «Абилимпикс- Югра» выросла кратно от 36 человек на первом чемпионате до 369 человек на десятом (количество участников увеличилась в 10 раз). Абилимпикс – Югра приобрел партнеров, друзей, квалифицированных экспертов, надежных помощников-добровольцев. И главное – успешные истории мастерства участников, их профессиональной карьеры. Поздравляю всех друзей «Абилимпикс» с юбилеем! Желаю новых историй успеха и достижений, возможностей самореализации в деле и в жизни! Пусть нашей семье «Абилимпикс» всегда сопутствует уверенность, стремление и счастливые минуты побед!».
Победители регионального Чемпионата участвуют в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Победители и призеры чемпионатов «Абилимпикс» награждаются дипломами, памятными подарками, сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.
Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».