Отделение СФР по ХМАО-Югре за пять лет проактивно оформило сертификаты на материнский капитал 67 039 семьям
15 апреля исполнилось пять лет с момента, как Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре начало проактивно оформлять сертификаты на материнский капитал, без подачи заявления, по сведениям, поступившим из органов ЗАГС. Уведомление о размере маткапитала направляется владельцу в личный кабинет на портале госуслуг. За это время 67 039 семей Югры получили сертификат в автоматическом режиме.
Распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения (в Югре – 42 504 рублей), накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Воспользоваться средствами маткапитала можно по достижении малышом трехлетнего возраста, в отношении которого возникло право на сертификат. Однако оплатить обучение и уход за ребенком в дошкольном учреждении, получить ежемесячную выплату, погасить ипотечный кредит и компенсировать стоимость товаров и услуг для детей с инвалидностью возможно сразу после получения сертификата.
«Кроме того, с сентября 2024 года семьи, у которых после распоряжения основной частью средств материнского капитала осталось ровно или менее 10 тысяч рублей, могут получить этот остаток в виде единовременной выплаты. Например, когда после всех распоряжений на сертификате осталось 8 000 рублей. Если неистраченный капитал больше 10 000, такой остаток не будет выплачен», – уточнила Ольга Галюк заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм
Социальный фонд России по ХМАО – Югре