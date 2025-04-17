В библиотеках Сургутского района пройдет масштабная акция – «Библионочь-2025»
Ежегодная акция «Библионочь» в 2025 году пройдет в России уже в 14-й раз. 26 апреля библиотеки, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки. Тема акции в этом году — «Свои герои». Её девизом стала строчка из стихотворения Евгения Аграновича: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
26 апреля в Сургутском районе состоится масштабная акция – «Библионочь-2025», посвященная теме «Свои герои». В этот вечер библиотеки превратятся в площадки памяти и почитания героев.
В годы Великой Отечественной войны библиотекари были бойцами не только культурного фронта. Многие отправлялись на фронт с книгами, другие –защищали библиотеки, вели активную просветительскую работу: организовывали чтения, беседы, выставки, проводили коллективные прослушивания радио.
Жителей Сургутского района приглашают почтить память самоотверженных героев и отдать дань уважения тем, кто сражается сейчас, в каждой библиотеке пройдут:
– Бессмертный библиотечный полк – живая лента памяти, где участники поделятся фотографиями и историями о своих героях;
– Письма Победы – библиотеки станут площадками почтового отделения, можно написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции;
– Строки Победы – вечер памяти с семейными историями о героизме родных и близких – тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу.
- Большая программа ждет полуночников Белоярской библиотеки им. Г. Г. Кушникова. Творческая встреча с писателем Игорем Карауловым (г. Москва), поэтом, публицистом. Лауреатом Григорьевской поэтической премии, победителем Волошинского литературного конкурса и участником Венецианской биеннале искусств. В числе его работ – книги «Перепад напряжения», «Продавцы пряностей», «Моя сторона истории», сборник статей «Трудный возраст века». «Формула успеха. Народный герой». Проект более 10 лет знакомит с выдающимися земляками Сургутского района. В 2025 году встречи проекта посвящены личностям, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. В библиотеке пройдёт встреча с Вадимом Будлаковым, заместителем начальника отдела по развитию гражданского общества и межмуниципального сотрудничества Управления внутренней политики администрации Сургутского района, и Рифатом Зайнетдиновым, офицером, ветераном специальной военной операции. Концерт барабанной музыки от студии «Играй барабан». Руководитель студии Богдан Аустер, и его ученики подарят гостям яркие и запоминающиеся композиции, которые погрузят зрителей в мир ритмов и патриотических мелодий, - поделились в управлении культуры администрации Сургутского района.
Каждая библиотека также запланировала свои активности, посмотреть полную программу Всероссийской акции «Библионочь-2025» в Сургутском районе на сайте.