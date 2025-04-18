Правительство Югры утвердило процедуру назначения на должность Уполномоченного по правам коренных народов
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа в ходе очередного заседания, которое провел Губернатор Руслан Кухарук, одобрило проект закона «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Югры».
Решение принято во исполнение перечня поручений Губернатора автономного округа по итогам ежегодного Послания о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа от 24 декабря 2024 года, а также в ответ на запрос представителей коренных народов, общественных организаций и депутатов региона.
По словам Руслана Кухарука, документом устанавливается правовое положение, задачи и полномочия Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в регионе, а также определяется процедура его назначения.
«О необходимости учреждения такой должности мы с вами говорили уже не раз, в том числе на встречах с общественными организациями, которые представляют и защищают права коренных народов. Документ позволит предопределить статус данного уполномоченного, его права и обязанности. Предполагается, что утверждать кандидатуру будут депутаты окружной думы по предложениям, направленным Губернатором Югры. Губернатору в свою очередь кандидатуры будут предлагаться организациями, входящими в совет КМНС при Правительстве Югры. Такой порядок позволит обеспечить учет интересов всех организаций, которые осуществляют деятельность на территории Югры», - подчеркнул Руслан Кухарук.
В соответствии с законом, на должность уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, имеющий высшее образование и опыт работы на управленческих должностях не менее трех лет. Предложить Губернатору автономного округа по одной кандидатуре может каждая некоммерческая организация коренных малочисленных народов, входящая в Совет представителей коренных малочисленных народов Севера автономного округа при Правительстве Югры.
Уполномоченный будет назначаться на должность сроком на пять лет и занимать ее не более двух сроков подряд.
Информация: admhmao.ru