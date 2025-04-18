«Хранители памяти»: Новое слово в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне
Образовательный проект «Хранители памяти» прошёл в Калининградской области с 15 по 17 апреля. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано центром «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Событие включало в себя беседы о подвигах тех, кто в трудные времена описывал события и передавал новости с фронта. Профессионалы в сфере медиа и журналистики поделились своим опытом и ответили на вопросы участников. Помимо очных встреч, команда центра «ШУМ» начала съёмку серии образовательных роликов, которые отражают значимость журналистики в годы Великой Отечественной войны. Ролики расскажут о том, как получение, обработка и передача информации влияли на общество и помогали на фронте.
«Этот проект – подтверждение нашей глубокой приверженности к сохранению исторической памяти и важности журналистики во времена Великой Отечественной войны. Отрадно, что проект реализуется в Калининградской области и точно станет достоянием региона. Нам как никогда важно, чтобы современные военные и гражданские журналисты и представители медиа могли поделиться своим опытом с молодёжью. Совместная работа с опытными специалистами и архивные материалы помогут нам взглянуть на события через призму личных историй и воспоминаний тех, кто пережил те трудные времена. Уверена, что данный проект не только обогатит культурное наследие Калининградской области, но и станет важным шагом к формированию правильных ценностей у молодёжи», – отметила министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.
В съёмках приняли участие современные писатели, поэты, историки, краеведы, военные и лекторы вузов. Эксперты поделились личными историями, фактами военной хроники и напомнили о важности журналистики во времена Великой Отечественной войны. Сюжеты соединили мнения современных военных журналистов, операторов, фотографов и художников-иллюстраторов, которые описывали журналистику тогда и сейчас. Сюжеты роликов охватывают истории людей, находившихся в тылу, служивших в Красной Армии и живших на оккупированных территориях. В съёмках использованы архивные материалы, включая уникальные интервью тех, кто пережил тяжёлые военные времена, чтобы воссоздать атмосферу, в которой они трудились и жили.
«Проект "Хранители памяти" уникален тем, что это не просто образовательная среда, а возможность сохранить и познакомить молодёжь с теми подвигами, которые совершали журналисты в те сложнейшие времена. Мы уверены, что через живой диалог и художественное наполнение мы сможем донести до молодого поколения важность журналистики во время Великой Отечественной войны. Мы уверены, что "Хранители памяти" смогут объединить современную молодёжь с опытом и мудростью профессионалов, создавая тем самым мост между прошлым и настоящим», – поделилась генеральный директор центра «ШУМ» Татьяна Мандрыкина.
В серию роликов вошли интервью с представителями изданий ТАСС, «Известия», «Комсомольская правда» и ВГТРК, которые поделились опытом работы журналистов своего времени и рассказали о том, как этот опыт влияет на нынешнее время. Также в съёмках приняли участие калининградские эксперты в области медиа, коммуникации и истории. Например, доцент Высшей школы филологии и кросс-культурной коммуникации БФУ им. И. Канта, кандидат филологических наук Станислав Свиридов.
Специально для участия в проекте в Калининградскую область из Санкт-Петербурга приехала журналист, историк, сценарист проекта «Фронтовая редакция» Яна Титоренко: «Наша задача помнить и продолжать популяризовать память о Великой Отечественной войне, пересказывать её своим детям. И мне кажется, что такие ролики помогают узнавать не только о цифрах или каких-то значимых сражениях, ключевых персоналиях, но и помогают узнавать о подвигах, которые совершались иногда в редакциях, иногда просто за печатной машинкой. Когда мы читаем военных корреспондентов, то видим живую историю, ту самую историю, которая тогда происходила. Условно говоря, для тех времён, для тех военных это была форма их взаимодействия с миром. Мы должны заниматься сохранением памяти потому, что у нас есть наша страна, наша история, и Победа. Мне кажется, это очень важно. Важно помнить о том, через что прошла наша страна».
Проект «Хранители памяти» – это важный вклад в культурное и историческое наследие не только Калининградской области, но и всей страны. Живые встречи, формат открытого диалога, съёмки образовательных роликов – разноформатный подход к передаче информации о Великой Отечественной войне влияет на то, как молодёжь воспринимает информацию. Это не просто образовательное мероприятие, а место, где обсуждаются актуальные темы, касающиеся передачи честной и правдивой информации из первых уст.
Круглогодичный молодёжный образовательный центр Росмолодёжи «ШУМ» был открыт 4 апреля 2024 года по поручению Президента России Владимира Путина. Ключевые проекты центра – Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» платформы Росмолодёжь.Форумы и одноименная Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики.