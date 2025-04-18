С начала года жители Югры отправили в зону СВО более 1 300 бесплатных посылок
1 347 посылок для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, доставила Почта России из Ханты-Мансийского автономного округа в первом квартале 2025 года.
В прошлом году жители Югры отправили почтой в зону СВО более 5 500 бесплатных посылок. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке.
Напомним, что бесплатные посылки в зону СВО Почта России доставляет с 2023 года. Эта инициатива стала частью программы поддержки тех, кто защищает нашу страну.
Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.
При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.
Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления получателям.