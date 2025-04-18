Медалью «За содействие СВО» награжден офицер Управления Росгвардии по ХМАО – Югре
Инспектор лицензионно-разрешительной работы по г. Сургуту, г. Лангепасу, г. Когалыму и Сургутскому району Управления Росгвардии по ХМАО -Югре лейтенант полиции Иван Пузиков награжден общественной наградой – медалью «За содействие СВО».
При активном участии представителя ведомства на территорию проведения специальной военной операции передано 12 единиц гладкоствольного охотничьего оружия для последующего направления в воинские части Министерства обороны Российской Федерации. В ближайшее время ожидается передача еще 10 ружей.
Всего с начала 2025 года при непосредственном участии военнослужащих и сотрудников территориального управления в районы СВО направлено 377 единиц оружия для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами и почти 13 тысяч штук боеприпасов.
Передать свое оружие в зону специальной военной операции могут все желающие. Для этого нужно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Также на официальном сайте ведомства размещён сервис подачи уведомления о добровольной передаче оружия на территорию специальной военной операции. По Qr-коду возможно сразу перейти в нужный раздел официального сайта Росгвардии.