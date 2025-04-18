В преддверии Дня донора активисты «Молодой Гвардии» и штаб общественной поддержки Тюменской области сдали кровь
В преддверии Дня национального донора крови, который ежегодно отмечается в России 20 апреля, активисты «Молодой Гвардии» совместно со штабом общественной поддержки Тюменской области провели акцию по сдаче крови и ее компонентов. Мероприятие прошло на базе областной станции переливания крови и собрало всех волонтеров, готовых внести свой вклад в спасение человеческих жизней. Некоторые активисты сдавали донорскую кровь уже в 20 раз.
«Мы понимаем, что донорство – это реальный способ спасти чью-то жизнь. Именно поэтому мы регулярно организуем такие акции и призываем всех, кто может сдавать кровь, присоединяться. Каждый из нас способен помочь», – сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
«Молодогвардейцы не первый год активно поддерживают донорское движение. Сдача крови – это не только способ помочь тем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи, но и возможность привлечь внимание к теме донорства и вдохновить других», - сказал активист «Молодой Гвардии» Руслан Рябев.
ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"