В ТК РФ предусмотрели возможность привлечения детей к работе в выходные дни
Установлена возможность привлечения к работе лиц в возрасте от 14 до 18 лет в выходные и нерабочие праздничные дни.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры разъясняет: «Федеральным законом от 07.04.2025 №63-ФЗ «О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации» установлена возможность привлечения к работе лиц в возрасте от 14 до 18 лет в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.
Работодатели вправе привлекать лиц в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой».
Для этого необходимо получить письменное согласие:
– работника в случае, если он достиг возраста пятнадцати лет;
– работника и одного из его родителей (попечителя) в случае, если работник не достиг возраста 15 лет;
– работника и органа опеки и попечительства или иного законного представителя несовершеннолетнего лица, указанного в части 4 статьи 63 Трудового кодекса РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.