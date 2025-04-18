Вместо Анапы для детей из Югры дадут путевки в другие города Черноморского и Азовского побережья
Губернатор Югры рассказал вице-премьеру правительства РФ о готовности региона к детскому отдыху летом.
Вопрос о летней оздоровительной кампании 2025 года обсуждался на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. О чем шла речь на заседании, рассказал в своем телеграм-канале глава Югры Руслан Кухарук.
«В автономном округе запланирована деятельность 566 учреждений. Планируем охватить организованным отдыхом свыше 115 000 юных югорчан, в том числе более 2 500 детей из семей участников специальной военной операции», - проинформировал глава региона.
Руслан Кухарук отметил также, что в этом году дети из Югры не поедут в организации отдыха и оздоровления, расположенные в Анапе и Анапском районе в связи с введенным федеральным режимом ЧС на территории Краснодарского края. Такое решение приняла межведомственная комиссия.
«Выезды около 15 000 юных югорчан будут организованы в другие регионы нашей страны, в том числе на побережье Черного и Азовского морей. Также планируем направить на отдых 1 000 детей из подшефной Макеевки (ДНР)», – уточнил руководитель автономного округа.
Он призвал профильные структуры обеспечить на период летней оздоровительной кампании 100% досуговую занятость несовершеннолетних. Так, в подведомственных департаменту образования и науки Югры организациях будет организовано 18 смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано также проведение 108 профильных смен «Движения первых».