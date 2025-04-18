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фото: ugra-news.ru

Креативные предприниматели могут войти в электронный каталог «Сделано в Югре»

18.04.2025

Фонд «Мой Бизнес» приглашает креативных югорских предпринимателей войти в электронный каталог товаров и услуг местных производителей.

Участники обретут возможность выйти на рынок корпоративных заказов для заключения долгосрочных контрактов.

Предприниматели, вошедшие в каталог, смогут представить свою продукцию корпоративным заказчикам, государственным структурам и коммерческим партнерам, получить дополнительную рекламу, усилить доверие к бренду,
заключить новые контракты и увеличить продажи, а также
масштабировать производство.

«Каталог – отличная возможность югорским ремесленникам найти новых заказчиков и расширить производство. Мы активно распространяем его среди предприятий Югры, чтобы наборы корпоративных подарков комплектовались в том числе с товарами местных мастеров», – говорит гендиректор Фонда «Мой Бизнес» Денис Скрыганов.

Первый выпуск каталога вышел в ноябре 2024 года. Ознакомиться с ним можно на сайте бизнесюгры.рф по ссылке

Участники каталога уже представили свою продукцию представителям нефтяной компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на презентационно-закупочной сессии в рамках VIII Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

Продукцию югорских предпринимателей оценили компании «Ростелеком», Сбер, Альфа-банк, Ханты-Мансийский НПФ, ЮРЭСК, «Водоканал» и «Юграэнерго».

Чтобы попасть в каталог креативной продукции, предпринимателям необходимо иметь полный пакет разрешительных документов на продукцию или оказываемые услуги, а также быть готовыми к выполнению объемных заказов.

Важный критерий отбора — уникальность и конкурентоспособность товаров или услуг на региональном рынке.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Заявки принимаются до 22 апреля.

Поддержка креативных проектов продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

ugra-news.ru

18.04.2025

18.04.2025