Молодые югорчане — лингвисты или дизайнеры — требуются в этнографическую экспедицию
Этнографическая экспедиция «По следам обских угров» — двухнедельное путешествие, включающее в себя сбор ценного этнографического материала.
Экспедиция намечена на август, принять участие в ней приглашаются студенты выпускных курсов или магистранты по направлениям обучения «лингвистика» и «дизайн». Если соответствующего образования нет, приветствуется практический опыт в стилеобразующей графике.
Для молодых исследователей организаторы предусмотрели интересные экскурсионные программы, визиты в музеи и осмотр достопримечательностей Ханты-Мансийска, Сургута, Кондинского и Сургутского районов.
Участники экспедиции, кроме познавательной программы, будут заняты интервьюированием местных жителей — старожильческого населения и обских угров. А также сбором уникальных этнографических материалов, артефактов культурного наследия северных народов. И все это в окружении великолепной югорской природы.
Результатом работы экспедиции станет архив научно ценных материалов для учёных и всех заинтересованных.