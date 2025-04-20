Руслан Кухарук поздравил православных югорчан с Пасхой Христовой
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил православных со Светлым Христовым Воскресением — праздником надежды, возрождения и обновления.
Глава региона встретил этот день вместе с верующими на праздничном богослужении в Кафедральном соборе Ханты-Мансийска, где в ночь с 19 апреля на 20 апреля 2025 года митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. На мирной и сугубой ектениях были вознесены молитвы о Российском воинстве и о мир
На богослужении также присутствовал полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Пасхальное богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Югра», на официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии.
«Пусть свет озарит ваши сердца, а вера укрепит дух и поможет преодолеть любые трудности. Желаю здоровья, благополучия и процветания. Христос Воскресе!» — обратился к православным Руслан Кухарук.
Вечером 20 апреля 2025 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершит великую Пасхальную вечерню в Воскресенском кафедральном соборе. Перед началом службы состоится торжественная встреча Благодатного огня, сходящего накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Для получения святыни необходимо принести лампады. Начало богослужения в 17:00.