Росгвардия проверит защиту ТЭК Югры от беспилотников
Нефтяные компании Югры — региона, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности России, должны усилить работу по защите объектов топливно-энергетического комплекса от беспилотников.
«Это необходимое условие для стабильного функционирования экономики региона», — говорит начальник Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Евгений Симаков.
На 2025 год в Югре запланировано проведение свыше 120 плановых инспекций объектов топливно-энергетического комплекса, а также примерно столько же внеплановых проверок. Всего в Югре насчитывается более 390 объектов ТЭК, часть из которых расположена в арктической зоне. Это электроподстанции, цеха подготовки и перекачки нефти, ЛПУ магистральных газопроводов, диспетчерские станции, компрессорные и газораспределительные станции, заводы по переработке нефти, газовые котельные.
Надзорное ведомство рекомендовало промышленным предприятиям внедрить комплекс мер, направленных на противодействие беспилотным летательным аппаратам. Значительная часть объектов ТЭК региона уже оснащена соответствующими средствами защиты. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.