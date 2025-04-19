Полпред президента Артем Жога поблагодарил Югру за системную поддержку участников и ветеранов СВО
Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога провёл рабочую встречу с губернатором Югры Русланом Кухаруком.
На встрече обсудили реализацию региональной образовательной программы «Герои Югры», а также системность мер поддержки участников специальной военной операции и некоммерческих организаций. Артем Жога выразил благодарность Югре и губернатору автономного округа за последовательность и системность этой работы.
«Спасибо за поддержку наших ребят на фронте и в тылу. Отдельно хочу отметить проведённый в Югре первый Кубок Защитников Отечества по зимним видам спорта, организованный на высшем уровне. Ребята вам очень благодарны», — сказал Артем Жога, подчеркнув, что спорт играет ключевую роль в адаптации вернувшихся с фронта бойцов и возвращению их к мирной жизни.
Полпред отметил, что адаптивный спорт — ключ не только к физическому и психологическому восстановлению наших ребят, но и к достижению других успехов в жизни. Артем Жога анонсировал проведение в августе-сентябре 2025 года Кубка полномочного представителя президента РФ для всех ветеранов боевых действий.
Артём Жога также акцентировал внимание на подготовку мероприятий, связанных с празднованием 80-летия Великой Победы, поручив уделить внимание украшению городов. Кроме того, полпред президента в УрФО и губернатор Югры обсудили подготовку региона к паводковому и пожароопасному сезонам.